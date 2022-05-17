Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşmüş, başsağlığı dilemişti.

Erdoğan, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.



