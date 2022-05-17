Terör örgütü FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 hakim ve cumhuriyet savcısı ihraç edildi.

FETÖ ile iltisak ve irtibatı tespit edilen Afyonkarahisar, İstanbul Anadolu, Bitlis, Ayvalık, Hatay, Siirt ve Kahramanmaraş hakimleri meslekten çıkarıldı.

Savur, Küçükçekmece, Şanlıurfa, Nurdağı, Vezirköprü, Milas ve Eskişehir Cumhuriyet savcıları da meslekten ihraç edildi.

Ayrıca İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Süleyman Enes Budak hakkında da ihraç kararı verildi.

Karar, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların verdiği ifadeler, HTS kayıtları ve emniyet analiz raporları sonucu alındı.