Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 02:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HSK'dan meslekten ihraç kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi. Konuya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Terör örgütü FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 hakim ve cumhuriyet savcısı ihraç edildi.
FETÖ ile iltisak ve irtibatı tespit edilen Afyonkarahisar, İstanbul Anadolu, Bitlis, Ayvalık, Hatay, Siirt ve Kahramanmaraş hakimleri meslekten çıkarıldı.
Savur, Küçükçekmece, Şanlıurfa, Nurdağı, Vezirköprü, Milas ve Eskişehir Cumhuriyet savcıları da meslekten ihraç edildi.
Ayrıca İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Süleyman Enes Budak hakkında da ihraç kararı verildi.
Karar, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların verdiği ifadeler, HTS kayıtları ve emniyet analiz raporları sonucu alındı.
Etiketler: HSK FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele 15 Temmuz
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