Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam etti. Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşıladı ve ardından baş başa görüşme gerçekleştirildi.

Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapıldı.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalandı ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

Abdulmecid Tebbun onuruna akşam yemeği

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.