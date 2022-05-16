Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye gidiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la ikili görüşme gerçekleştirecek.
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