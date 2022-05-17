AK Parti ve MHP'li üyelerin teklifiyle geçen ay gerçekleştirilen meclis toplantısında kabul edilen öğrenci abonmanına yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesine ilişkin karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise sevk edildi.

Vetoya tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Reklama 849 milyon lira ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon lira sübvanseyi çok görerek, meclisten geçirdiğimiz, 'Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT’nin sübvanse edilmesi' teklifimizi veto etti" sözlerini kullandı.

Suya zam teklifi kabul edildi

İBB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti grupları su fiyatlarına enflasyon oranında zam yapılmasını teklif etti.

Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.

