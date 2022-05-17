Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanlığı sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular, 18 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adaylar, başvurularını 18 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek, sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.
Adaylar, başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreciyle ilgili diğer bilgilere bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Kamu Personel
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