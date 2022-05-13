Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum."