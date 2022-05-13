Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'a Allah'tan rahmet, Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum."
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2022
Merhuma Allah’tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum.
Etiketler: BAE Recep Tayyip Erdoğan
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