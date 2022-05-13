Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na iştirak edecek.
Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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