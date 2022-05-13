İnternet ortamındaki yasa dışı faaliyetler suç kapsamına alınacak. Yalan ve çarpıtma haberlere ceza verilecek.

Sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesinde sona gelindi.

Taslak üzerinde AK Parti ve MHP kurmayları birlikte çalışıyor.

A takımının yaptığı toplantıda dünyadaki örnekler üzerine duruluyor.

Terörle ilintili içeriklere ağır ceza verilmesi gündemde

MHP, terörle ilintili içeriklere ağır ceza verilmesinin önünün açılmasını istiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çalışmaları yakından takip ediyor.

Taslak tamamlanınca genel başkanlara sunulacak. Düzenlemeye son şekli Meclis'te verilecek.

Kişisel veriler korunacak, yalan ve yanıltıcı haberlere ceza verilecek

Dezenformasyonla mücadele yasasıyla, özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına hukuki zemin kazandırılacak.

Sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda ilk kez yaptırım getirilecek.

Uluslararası sosyal medya şirketlerinin Türkiye'deki temsilcilerinin 'tüzel kişi' yerine 'gerçek kişi' olması sağlanacak. İnternet haberciliği de yasal altyapıya kavuşturulacak.