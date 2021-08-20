Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç. Bu süreç içerisinde tüm dünya, başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın müdahalesi olsun, ABD'nin müdahalesi olsun bunların hiç birinde ne yazıkki bu ihtimam gösterilmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan şu anda ciddi manada adeta kendi başına bırakılmıştır. https://t.co/rzFzGasMPa pic.twitter.com/cXv2pqWoKS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2021

"Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış"

Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Oralarda çalışmalarımızı sürdürdük. Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İfade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah şeklinde yaklaşmıştır. Trilyonlarca lira aktarmışlardır. Fakat bu paraların nerede harcandığı önemlidir. Eninde sonunda tüm bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış.

"Ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır"

Taliban'ın burada takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen netice de ortada. Kendileri söylüyorlar şimdi tüm bu silah mühimmat nereye bıraktığımız belli değil diyorlar. ABD bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban ile de bizim de görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki tüm oralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. https://t.co/rzFzGasMPa pic.twitter.com/gUmOyfe43r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2021

"Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır"

Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. Afganistan'dan Türkiye'yi 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Tüm bu yapmakta olduğmuz önleyici duvarlar ülkemize bu tür düzensiz göçü engellemek içindir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var ve bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi de yaparız.https://t.co/rzFzGasMPa pic.twitter.com/vbIU9yCw6Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2021

"Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir biz onlara kapımızı kapatacak değiliz"

Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri takip ederken Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkeler ile müzakere halindeyiz. Başta Dışişleri bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var yarın. Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Yine Taliban ile görüşmeler noktasında şahsıma bu konu sorulduğunda söyledim. Biz gerekirse Taliban'la görüşme yapabiliriz buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var gerçek var. Kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir biz onlara kapımızı kapatacak değiliz.

[ABD ile göçmen anlaşması iddiası] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. https://t.co/rzFzGasMPa pic.twitter.com/q9bovkdi5J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2021

"ABD yalanladığı halde bunlar hala konuşuyorlar"

Bay Kemal sıfatıyla yalancı bay Kemal'dir. Akşam başka gündüz başka. Her hadisede yalanlarıyla temazül etmiş bir zattır. Bu olayda da yine ABD Büyükelçiliği yalanlamıştır fakat bunlar hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz'deki sel afetinde, diğer taraftan Antalya, Muğla'daki yangın afetlerinde. Bartın, Kastamonu, Sinop'taki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makinaları var gayet iyi çalışıyor. Yalan üzerine yalan, ülkede felaket yaşıyoruz dayanışma yok yalan var. Bu millet yalanla bağdaşık değildir. Bu millet dürüsttür, dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir, bundan sonra dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir. Bütün felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Böyle bir felaketin olduğu dönemde ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Yalan üzerine bunların bir akışı var gidişi var. Benim milletim zamanı geldiğinde gereken dersi sandıkta verecektir.