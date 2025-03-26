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Gündem
TRT Haber 26.03.2025 22:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, TRT'nin düzenlediği 9'uncu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda konuştu.

Konuşmasında, İsrail'in ateşkesi bozmasına tepki gösteren Erdoğan, "Herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze’de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"TRT, Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru açtı"

Erdoğan, Filistin'in sesi olan TRT'yi de tebrik ederek şunları söyledi:

 

"Filistin halkının sesi olmaya gayret eden TRT, yayınlarının kahir ekseriyetini Gazze’ye ayırdı. Gelecekte adaletin tesis edilmesine önemli katkılar yapacak yayın ve yapımlara imza atan TRT mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

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