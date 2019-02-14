Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi heyetlerarası görüşmede bir araya geldi.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Putin'in İstanbul Kartal'da hayatını kaybeden 21 kişiye yönelik taziye mesajına teşekkür etti.

“Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor”

İkili konuları ele almadan önce Suriye meselesine değinmek istediğini belirten Erdoğan, "Bugün 'Üçlü Zirve'nin ikinci turunda Soçi'deyiz. Malumunuz ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biridir. Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Bu yeni durum karşısında birlikçe çalışmamız çok çok önemli." diye konuştu.

“Bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz”

Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına ve gerek PYD/YPG gerek DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir hareket tarzının benimsenmesinin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"PYD/YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden ve bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Ayrıntıları ABD ile görüşmeye de devam ediyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta eş güdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan güvenli bölge planlamasıyla ABD’nin çekilişine zımni bir görüntü vermeye çalıştığı görüşü de akılda bulundurulmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biridir. PYD/YPG, Münbiç ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz.https://t.co/JNeyv4VzE7 pic.twitter.com/OYr9OSAdMB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Şubat 2019

"Ortak devriye"

Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına da önem verdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımız kendi aralarında önemli çalışmalar yaptılar. Rusya'dan beklentimiz bu konuda zatıdevletleriyle varmış olduğumuz anlayışa bağlılığın sürdürülmesidir." diye konuştu

İdlib'deki radikal gruplarla ilgili sorunun çözülmesi ve özellikle Rusya Federasyonu'na ait Hmeymim üssüne yönelik saldırı olmaması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz. Silahtan arındırılmış bölgelerde insansız hava araçlarıyla yaptığımız taramalarda ağır silahlı unsura rastlamadık. İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de sergilenmesi çok çok önemli.

Uçuşlar konusunda Hmeymim ile tam koordinasyon içerisinde olunacağı şüphesizdir. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini de dikkate almak suretiyle komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz."

Putin: Suriye krizinin çözümü için yakın çalışıyoruz

Rusya ve İran arasındaki iş birliğinin son dönemde artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, “Suriye krizinin çözümüne İran’ın verdiği katkı için teşekkür ediyoruz. Birlikte Suriye krizinin çözümü için yakın çalışıyoruz ancak tüm sorunlar çözülmedi.” diye konuştu.

İran ile ortak nükleer projelerin de geliştirilmeye devam ettiğini belirten Putin, “Umuyorum bugünkü toplantımız ikili ilişkilerimizi daha da geliştirecektir.” ifadelerini kullandı.

Putin, İran’da en az 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısıyla ilgili de başsağlığı diledi.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapatıldı.

Erdoğan ve Putin başkanlığında iki ülke heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.

Kaynak: TRT Haber, AA