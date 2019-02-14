Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Üçlü Zirve öncesi Sanatoryum Rus’ta bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de baş başa görüşecek olan Erdoğan, görüşmenin ardından Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılacak.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulması için sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabaların değerlendirileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğine katılacak.

Kaynak: İHA / TRT Haber