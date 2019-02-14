İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Karapürçek’te açıklamalarda bulundu.

Devam eden terör operasyonları ile ilgili konuşan Soylu, Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün, 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti." dedi.

Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakalandığını dile getiren Soylu, “12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk 5 aylık süre içerisinde yakaladık. 57 bin 300 uyuşturucu satıcısı bugün kodeste. Adalet Bakanlığımızla polisimizle her şeyi yapıyoruz. Büyük bir güç ortaya koyuyoruz. Bir taraftan okullarımıza güvenlik görevlisi veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber / AA