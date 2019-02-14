Kartal’da çöken binayla ilgili, aralarında Proje Sorumlusu Suzan Çayır, Teknik Uygulama Sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve Yapı Ruhsat Sürveyanı Arzu Keleş Boran'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı binanın çökmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Kartal’da çöken binayla ilgili, aralarında Proje Sorumlusu Suzan Çayır, Teknik Uygulama Sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve Yapı Ruhsat Sürveyanı Arzu Keleş Boran'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...