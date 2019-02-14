Kartal’da çöken binayla ilgili, aralarında Proje Sorumlusu Suzan Çayır, Teknik Uygulama Sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve Yapı Ruhsat Sürveyanı Arzu Keleş Boran'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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