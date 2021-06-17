Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Brnabic'i kabul etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabul etti.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaldığı otelde Brnabic'le bir araya geldi.
Basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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