Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaldığı otelde Brnabic'le bir araya geldi.

Basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.