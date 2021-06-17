Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağı ile saat 00.25'te Antalya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Antalya Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalya milletvekilleri karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya geldi.
Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.
Etiketler: Antalya Azerbaycan Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 02:17
- 02:10
- 01:58
- 01:35
- 00:57
Sıradaki Haber
35 yaş üstüne aşılama başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz