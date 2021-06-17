Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı" diyen Bakan Koca, son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını da hatırlattı.

35 yaş üstüne aşılama başlıyor

Bakan Koca, 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için aşı randevuları açılacağının müjdesini de verdi.

"Lütfen en kısa sürede aşınızı olun"

Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Aynı zamanda salgın haberlerinden de kurtulduğumuz son yaz olacak. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm, son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun."

24 saatte 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından son 24 saatte,18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanının 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını duyurdu.