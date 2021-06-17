Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi başladı
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya'da başladı.
Bu yıl Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilen GDAÜ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı ile başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/O3Fm8HCT1b— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2021
Çavuşoğlu tarafından karşılanan konuk bakanlar, aile fotoğrafının ardından toplantıya geçti.
GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ise öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Etiketler: Antalya Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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