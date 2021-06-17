MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı MİT görevlilerini ifadeye çağrılmasına ilişkin aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 10 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 8 kişi ise 15 yıla kadar değişen hapis cezaları aldı.

Davanın gerekçeli kararını da açıkladı. MİT'e yönelik kumpasla hükümetin başlattığı açılım sürecinin hedef alındığına dikkat çekildi.

Kararda, Ortadoğu politikalarının zarar göreceğini anlayan FETÖ ve "himayedar" devletlerinin, Oslo görüşmelerini kullanarak süreci akamate uğrattığı vurgulandı.

7 Şubat'taki MİT kumpasının, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrindeki en güvenilir ve en kritik birimi ele geçirip mesaj verme gayreti olduğu ifade edilen kararda, "Sırada sen varsın" mesajının verilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kararda, 7 Şubat ile amacına ulaşamayan örgütün, 17-25 Aralık kumpaslarını denediği ve son olarak da uluslararası "himadeyarları"nın desteğiyle 15 Temmuz darbe girişimine kalkışıp hükümeti devirmek istediği vurgulandı.