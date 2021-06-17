Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk F-16'ları ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti
ABD Avrupa Komutanlığının talebi üzerine Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat edildi. Aynı zamanda KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandı.
ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat edildiği belirtildi.
Açıklamada, KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandığı bilgisine yer verildi.
ABD Avrupa K.lığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır.#MSB #TSK pic.twitter.com/nD44QbdPtc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2021
Etiketler: ABD Milli Savunma Bakanlığı
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