Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'in İsrail'e karşı cesur duruşu örnektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Afrika kıtasında kilit role sahip Senegal ile ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere iş birliği imkanlarını Sonko ile ele aldık, iş birliğimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık.

Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizde önemli aşamalar kaydettik. İlk aşamada ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz, 100 şirketimiz faaliyet gösteriyor. Türk firmaları Senegal'in kalkınma hedeflerine yardım sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Afrika kıtası genç insan kaynağıyla, halen tam keşfedilmemiş güzellikleriyle içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Ana muhalefet ne derse desin Afrika ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Senegal'in Filistin halkı ile sergilediği dayanışma ve İsrail'e karşı cesur duruşu birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal, Birleşmiş Milletler'de (BM) başlattığımız girişimlere de her zaman destek oluyor.

Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır.

