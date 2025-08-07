Açık 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.08.2025 18:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'in İsrail'e karşı cesur duruşu örnektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Gazze'de yaşananlara da değindiklerini belirterek, "Senegal'in Filistin halkı ile sergilediği dayanışma ve İsrail'e karşı cesur duruşu birçok ülke için örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'in İsrail'e karşı cesur duruşu örnektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Afrika kıtasında kilit role sahip Senegal ile ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere iş birliği imkanlarını Sonko ile ele aldık, iş birliğimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık.

Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizde önemli aşamalar kaydettik. İlk aşamada ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz, 100 şirketimiz faaliyet gösteriyor. Türk firmaları Senegal'in kalkınma hedeflerine yardım sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Afrika kıtası genç insan kaynağıyla, halen tam keşfedilmemiş güzellikleriyle içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Ana muhalefet ne derse desin Afrika ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Senegal'in Filistin halkı ile sergilediği dayanışma ve İsrail'e karşı cesur duruşu birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal, Birleşmiş Milletler'de (BM) başlattığımız girişimlere de her zaman destek oluyor.

Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecektir.  Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır.

 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Senegal
Sıradaki Haber
YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:03
Ahırda çıkan yangın eve sıçradı: 6 kişi hastanelik oldu
18:53
Borsa günü yükselişle kapattı
18:50
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
18:51
MİT, FETÖ'cü üst düzey ismi kaçma hazırlığı yaparken yakaladı
18:39
Portekiz hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzattı
18:09
Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ