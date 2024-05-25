Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.05.2024 19:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal’de mart ayında gerçekleşen seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall’ın 25 Mayıs Afrika Günü’nü de tebrik etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Senegal
Sıradaki Haber
Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:13
Gazze'nin kuzeyinde internet hizmeti kesildi
20:55
Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
20:52
Tekirdağ Çorlu’da zincirleme kaza: 6 yaralı
20:45
İrlanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor
20:45
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması"
20:29
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık tutuyor
Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ