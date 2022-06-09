Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Aybüke öğretmeni andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, vefatının 5. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Şehit öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz.''
Şehit öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022
Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz. pic.twitter.com/ZQt2vZ62TP
Etiketler: Aybüke Yalçın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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