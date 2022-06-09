Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Şehit öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz.''