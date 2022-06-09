Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Çekya'ya gidiyor
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin davetine icabetle, 10-11 Haziran tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’ne gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin davetine icabetle, 10-11 Haziran'da tarihlerinde bir ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşmede, Çekya ile ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, AB üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacağı öngörülüyor.
Ziyaret programı çerçevesinde Çavuşoğlu, Temsilciler Meclisi Başkanı tarafından kabul edilecek. Ayrıca Çekya’da yaşayan vatandaşlarla biraraya gelecek.
Bakan Çavuşoğlu, 4. Asya-Avrupa Siyasi Forumu’nun açılışına da ana konuşmacı olarak katılacak.
Etiketler: AB Çekya Mevlüt Çavuşoğlu
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