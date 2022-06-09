Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Muş, paylaşımında yakalamalara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari-Esendere sınır kapısında ise 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."