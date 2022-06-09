Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınır kapılarında zehir tacirlerine geçit verilmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Muş, paylaşımında yakalamalara ilişkin şu bilgilere yer verdi:
"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari-Esendere sınır kapısında ise 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."
Etiketler: Uyuşturucu Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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