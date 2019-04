Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Memur-Sen İşin Geleceği Konferansı'nda konuştu.

'Memur-Sen'in vesayetlere karşı verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz'

Türkiye'nin son yıllardaki tüm demokrasi hamlelerinde Memur-Sen hep kritik rol oynamıştır. Kritik dönemlerde vesayetçiler yerine milli iradenin yanında saf tutan Memur-Sen ülkemiz için önemli bir kazanımdır. Her türlü vesayete karşı yürüttüğü mücadeleyi takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 31 Mart itibarıyla tamamlamış olduğumuz seçimlerden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden rahatsızlık duymak gibi Memur-Sen camiasının asla rahatsızlık duymaması gerekir.

"Zulümlere tribünden asla seyirci olmayız"

Memur-Sen camiası üyeleri 'sendikanı değiştir' diyenlere karşı dimdik durmalı ve yerini korumalıdır. Hiçbir zaman yapılacak zulümlere tribünden asla seyirci olmayız. Onun içinde tüm yargı ve yürütme organlarını yürütmek durumundayız.

"Türkiye'nin gücünü kabullenecekler"

Son yıllarda uluslararası boyutu da olan karalama kampanyalarına maruz kalıyoruz. Batı dünyasının bazı kesimleri ekonomimizi çökmüş, bitmiş gibi göstermenin gayreti içine giriyorlar. Türkiye dimdik ayaktadır, güçlenerek de yoluna devam edecektir. Türkiye'nin gücünü kabullenecekler.

"Adaletsizlikler konusunda sesimizi yükselttikçe, saldırıların dozu da artıyor"

Suriye, Filistin, Yemen, Mısır gibi ülkelerdeki adaletsizlikler konusunda biz sesimizi yükselttikçe, saldırıların dozu da artıyor. Suriyelilere harcadığımız tutar 35 milyar dolardır. AB'nin bize 6 milyar avro söz verdiği halde, verdikleri rakam 1 milyar 750 milyon avrodur. Ülkemizdeki 4 milyon mülteciye acaba bir yerden destek gelir mi diye beklemeyeceğiz, elimizdeki bir tas çorbamızı kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bolu'daki seçilmiş olan bir belediye başkanı, oradaki Suriyeliler için, 'Ben bunlara bir tas çorba vermem, buradan gönderirim' demişse de, biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda ülkemdeki ekonomik durumla ilgili batı dünyasının belli kesimleri ekonomimizi çökmüş gibi gösterme gayretinde. Küresel adaletsizlikler konusunda sesimizi yükselttikçe saldırıların da dozu artıyor.https://t.co/2XuVVhbavk pic.twitter.com/urN3g0VY04 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2019

"Ey Financial Times sen Türkiye'yi tanıdın mı?"

Biz terörle mücadele ve mülteciler meselesindeki çifte standarda dikkat çektikçe aleyhimizdeki haberlerin sayısı daha da katlanıyor. Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Senin ülkende şu anda ne kadar mülteci var? Hadi bir de onu haber yap bakalım. Bizi birkaç marjinalin iftirası değil, hiçbir araştırma yapılmadan, iddialar teyit edilmeden, işin aslı muhataplarına sorulmadan Türkiye karşıtı her türlü habere, her türlü propagandaya prim verilmesi rahatsız ediyor.

"Ülkemize itibar suikastı yapıyorlar"

PKK ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütüne, kimi sendikalar da lojistik destek veriyor. Ülkemize itibar suikastı yapıyorlar, terör örgütlerine karşı mücadelemizi engellemeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Tartışmaları geride bırakıp asıl gündeme odaklanmalıyız.https://t.co/2XuVVhbavk pic.twitter.com/PC2P2z2Gws — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2019

"Seçimler demokrasi şöleni havasıyla gerçekleşmiştir"

31 Mart'ta bir seçim maratonunu başarıyla tamamladık, demokrasi şöleni havasıyla gerçekleştirilmiştir. Elbette bir takım görüş farklılıkları olmuştur ama bu durum demokrasimizin bir kez daha başarıyla işlediği gerçeğinin teslimine engel değildir. Dünyada bizim gibi bir katılım oranına sahip bir ülke yok gibidir. Türkiye seçimlere katılımında neredeyse yüzde 85'e sırtını dayamıştır. Seçim günü sandıklara giderek milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Son 5 yılda halk oylaması, cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye seçimleri için 7 kez sandığa gittik.

"Kimse hak arama mücadelesi verenlere hakaret yoluna gidemez"

Seçim döneminde yaşanılan tartışmalar artık sona ermiştir, herkes günlük hayatına yönelmiş, evine, işine, gücüne yoğunlaşmıştır. YSK son noktayı koyduktan sonra bizim için de süreç bitmiştir. Kimse hak arama mücadelesi verenlere hakaret yoluna gidemez. Biz sonuna kadar hak arama mücadelemizi vereceğiz. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden Türkiye yelpazesinde buluşmanın mücadelesini verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasıyla gerçekleşmiştir. Elbette bir takım görüş farklılıkları olmuştur ama bu durum demokrasimizin bir kez daha başarıyla işlediği gerçeğinin teslimine engel değildir.https://t.co/2XuVVhbavk pic.twitter.com/XfAR46qO81 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Nisan 2019

"82 milyon Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz"

Savunma sanayiinde göreve geldiğimizde yüzde 20'lerde olan yerli üretimde şimdi yüzde 68'lere ulaşmış bir Türkiye var. Şu anda turizmde yüzde 50 bandından olan bir Türkiye var burayı da aşacağız. Yakaladığımız başarı 82 milyonun başarısıdır. Siyasi ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak hep birlikte 82 milyon Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Gençlerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını çözmek ancak bu şekilde olacaktır.

Kaynak: TRT Haber, AA