Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Kerem Aydınlar Camii çıkışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

DEAŞ'ın sözde yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai Türkiye’de yakalandı

Bu zat DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından tescil edilmiş olan bir zat. Adalet Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar bu görevleri ifa etmiş olan biri. Bizim de istihbarat gerek İçişleri bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Dün de yargıya sevki yapıldı. Bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Tabi yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. Bu kararlılığımız sınır içi sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ ile olan bu kararlılığımızı dünya anlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batının DEAŞ’la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar, yaptıkları başka bir şey yok.https://t.co/bkdo5pTdhN pic.twitter.com/qKsT0rlniB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2022

ABD'nin terör örgütleriyle tatbikatı

SDG konusunda ABD'nin attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adını da dikkat ederseniz Suriye Demokratik Güçleri koyuyorlar bu bir kamuflajdır. ABD bu terör örgütlerine binlerce tır araç-gereç mühimmat hep gönderdi ve hala da gönderiyor. Sadece Suriye'deki koalisyon güçleri ile değil Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam uçakta gelirken söyledim birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer sayın başkanla görüşme fırsatı bulursak kendileriyle de bu konuyu orada görüşeceğiz.

[Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer programlar elverirse merasime katılmayı düşünüyorum.https://t.co/bkdo5pTdhN pic.twitter.com/M87cfRCV7N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2022

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

Taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdik. Bizim de programlar var. Eğer programlar elverirse merasime katılmayı düşünüyorum. Fakat bütüm mesele bizim de kendi programlarımızla bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil kendisini tanıyorum. İki kez görüşmemiz oldu temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz.

ABD'den F-16 temini

Madrid'de sayın Biden ile yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar kousunda olumlu yaklaşımda bulundu ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konudaki desteğini istediklerini ifade ettiler. Gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün ve bunun için de bize sinyal çakanlar var.