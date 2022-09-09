Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor" sözleri yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2022
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/haEO6mhvBu
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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