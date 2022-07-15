Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

"Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu?"

Şimdi bunların 6'lı masaları var. Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka... Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te yani bizim Mehmedimize saldıranlarla beraber, omuz omuza yürüyorlar.

85 milyon hep birlikte 15 Temmuz gecesi hep birlikte herkese gücümüzü ispatladık. Cumhur İttifakı olarak nasıl ispatladıysan bundan sonra da ispatlamaya devam edeceğiz.

Hani biriside akşam saat 23'te Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti? "Haberim olsaydı ben de beklerdim" diyordu. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne giderek televizyon karşısında kahvesini yudumluyor. Orada on binler vardı. Kadın erkek, genç, yaşlı herkes oradaydı.

"Darbecilere direnenler o gece şehadeti göze aldı"

Şu anda Ankara başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü kalpler aynı anda atıyor. Bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı. Saraçhane'de şu süs havuzlarının dili olsa da abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa. Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerlerine bomba yağarken sizlerin emanetine nasıl sahip çıktıklarını anlatsa. 15 Temmuz öyle bir geceydi ki darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için var gücümüzle çalışacağız.

"İstanbul'daki sel afetinde sorumlular neredeydi?"

Sel afetinde sorumlular neredeydi İstanbul'da? Değerli kardeşlerim aynı şekilde Ankara'da. Neredelerdi? Bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Ama durmak yok, çok çalışacağız. Bu hesabı sormaya hazır mıyız? Bizim soracak hesabımız var. Bizim kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur.

2023 sınavını başarıyla vererek bu kutlu menzilde yolumuza devam edeceğiz. Ben sizin bu inancınıza güveniyorum. Rabbim bizleri bu yolda daim eylesin.