Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki ilk durağı, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST Güneydoğu) olacak. Festival alanına geçmesi beklenen Erdoğan'ın, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırlanan stantları inceleyerek katılımcılara hitap etmesi öngörülüyor.

Erdoğan, festival alanını ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan ve bu hafta hasta kabulüne başlayan 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılacak.

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