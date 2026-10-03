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TRT Haber 03.10.2026 12:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’da. Kentteki programına TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretiyle başlayacak olan Erdoğan; gün içerisinde Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve AK Parti İl Başkanlığının resmi açılış törenlerini gerçekleştirerek bölgedeki önemli yatırımları hizmete alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki ilk durağı, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST Güneydoğu) olacak. Festival alanına geçmesi beklenen Erdoğan'ın, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırlanan stantları inceleyerek katılımcılara hitap etmesi öngörülüyor. 

Erdoğan, festival alanını ziyaretinin ardından yapımı tamamlanan ve bu hafta hasta kabulüne başlayan 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı kapasiteli Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılacak. 

Ayrıntılar gelecek...

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