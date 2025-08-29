Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.08.2025 18:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zirve dolayısıyla 31 Ağustos-1 Eylül'de Tiencin'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tiencin'e ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Çin Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Gönlümüz, dualarımız ve yardımlarımız ile Pakistan halkıyla beraberiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
20:20
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
20:17
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
18:39
Avusturya Başbakanı Stocker: İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu kabul edilemez
18:31
Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
18:26
Denizli'de orman yangını çıktı
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
FOTO FOKUS
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ