Bakan Güler: Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 2025 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bir üst rütbeye terfi eden personel için Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile Bakanlık'ta görevli sivil ve askeri personel katıldı.

Bakan Güler, törende yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Terfi eden arkadaşlarını kutlayan Bakan Güler, yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve TSK'ya hayırlı olmasını diledi.

"Bu ayda asil milletimiz, destansı mücadelelerle tarihe damga vurmuştur"

Güler, ağustosun "zaferler ayı" olduğunu belirterek, "Bu ayda asil milletimiz Malazgirt'ten Mercidabık'a, Mohaç'tan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a kadar mukaddes değerleri uğruna verdiği destansı mücadelelerle tarihe damga vurmuştur. Kahraman Türk milleti ve onun bağrından çıkan gazi ve muzaffer ordumuzun büyük cesaret ve fedakarlıklar göstererek elde ettiği bu zaferleri bir kez daha gururla yad ediyorum. Nitekim bu zaferlerin son halkası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde elde edilen 30 Ağustos 1922'deki tarihi zaferdir." açıklamasını yaptı.

Rütbelerin sadece terfiden ibaret olmadığını vurgulayan Güler, esasen sorumluluğun, fedakarlığın, ülkeye ve millete adanmışlığın bir sembolü olduğuna işaret etti.

"Ordumuz, birçok vazifeyi yüksek başarıyla sürdürmektedir"

İçinde bulundukları kaotik dönem ve artan bölgesel-küresel tehditler dikkate alındığında, caydırıcı bir orduya sahip olmanın her zamankinden çok daha fazla hayati olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Bugün kahraman ordumuz, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından küresel barış ve istikrarın sağlanmasına sunduğu katkılara kadar birçok vazifeyi yüksek başarıyla sürdürmektedir. Şanlı ordumuzun büyük gayret ve titizlikle yürüttüğü bu faaliyetler, ülkemizin etki ve ilgi alanının artmasında, uluslararası müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmesinde büyük etkiye sahiptir. Elbette ki böylesine geniş ölçekli görevlerin eş zamanlı olarak icra edilmesinde personel kalitesi ve teknik donanımın yeterliliği belirleyicidir. Nitekim kahraman personelimizin yetenekleri ve disiplin anlayışı SİHA'lardan milli gemilere, hava savunmadan elektronik harp sistemlerine kadar modern teknolojik kabiliyetlerimizle birleştiğinde ordumuz, dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma vasfını açıkça ortaya koymaktadır."

Güler, küresel ve bölgesel güvenliğin risk altında olduğunu, bir asır önce Orta Doğu'yu kırk yamalı bohçaya çevirenlerin bugün de aynı emelle hareket ettiğini vurgulayarak, "Çevre coğrafyamızda yeni planlar kurulurken, Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması gerekiyordu. Bizler de bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devlet aklının bir gereği olarak attık, atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız"

Hayata geçirdikleri proaktif tedbir ve uygulamalarla tarihi dönemecin içinde olduklarına değinen Güler, şöyle devam etti:

"40 yıldır milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan, enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında ilerlediğimiz bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün bir kez daha zaferlerini büyük övünç ve gururla andığımız, atalarımızdan aldığımız ilhamla hemen her alanda elde ettiğimiz başarıları sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimiz ile tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Bakan Güler, 30 Ağustos itibarıyla hizmet süresini tamamlayarak emekli olan silah arkadaşlarına teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

Konuşmanın ardından terfi eden personele yeni rütbeleri verildi.