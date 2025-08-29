Açık 30.4ºC Ankara
Gündem
AA 29.08.2025 16:20

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, savunma sanayisinde başarı hikâyesi yazıyor

İletişim Başkanı Duran, "Türkiye, savunma sanayisinde köklerinden aldığı ilhamla ufuklara yürüyen büyük bir başarı hikayesi yazıyor" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, savunma sanayisinde başarı hikâyesi yazıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'de yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabının tanıtım programı ile panelinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kamu ve özel sektör temsilcileri ve ulusal ile uluslararası medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Türkiye, savunma sanayisinde köklerinden aldığı ilhamla ufuklara yürüyen büyük bir başarı hikayesi yazıyor." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dünya piyasalarına mührünü vuruyor.' Türkiye Yüzyılı, işte bu alanda en güçlü tezahürlerinden birini bulmaktadır. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' anlayışıyla yola çıkılan bu kutlu yürüyüş, bugün milli savunma sanayimizin gurur tablolarıyla dünyaya ilan edilmektedir. Programımıza teşrif eden Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün'e, değer katan kıymetli konuşmacılarımıza, değerli misafirlerimize ve kitabımız ile panelimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Savunma Sanayii
