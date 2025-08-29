Açık 30.6ºC Ankara
Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür

Bakan Fidan, Meclis'teki olağanüstü Gazze oturumunda Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen kestiğini hatırlattı. Bakan Fidan, "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar" dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.

Dışişleri Bakanı Fidan, olağanüstü oturuma katılarak açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır.

Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar.

Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.

(Filistinlilerin İsrail'e karşı) Bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır.

Suriye'nin kadim ve değerli topluluklarının, bu çarpık (toprak bütünlüğüne karşı) hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğiz.

İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz"

