TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı: İsrail'in saldırıları TBMM gündeminde

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım... Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik bölge güvenliğini tehdit eden saldırılar... Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atan adımlar...

Meclis, bugün Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açıldı.

Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.

Gazze'deki son durum ve Meclis'teki çalışmalar TRT Haber'de.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı, güvenliği ise BM Barış Gücü tarafından teminat altına alınmalıdır. İsrail, derhal ateşkesi kabul etmeli ve tüm silahlı birimlerini bölgeden çekmeli. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.

Caniler çetesine karşı insanlık cephesi sesini daha da yükseltmekte, dünyanın neredeyse her ülkesinde siyonist İsrail telin edilmektedir. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin meclisi bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'deki Gazze oturumunda konuşuyor.

"Uluslararası sistem meşruiyet krizinde"

Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gazze'de yaşanan bu dramın arkasındaki asıl mesele 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin iflas etmesidir. Uluslararası sistem meşruiyet krizinde. Türkiye olarak Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören planlara karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür.

Topyekün saldırı altında olan Filistin var olma mücadelesi veriyor. Bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararı almasına misilleme olarak Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim projeleri, saldırıları ve Filistin'i iflasa sürükleyecek girişimleri arttı. Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış başka bir ülke yok.

Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in yıllardır zihinlerde inşa ettiği o sahte meşruiyet zemini çöktü, kurduğu illüzyon perdesi indi.

İsrail’le ticaretimizi tamamen kestik. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz.

Bu pervasız tavır, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti zihniyetinin en açık göstergesidir."

60 binden fazla sivil katledildi

İsrail, Gazze'de çoğu bebek, kadın 60 binden fazla sivili katletti.

Yaklaşık 150 bin sivil ise yaralandı. Gazze'de enkaz altında hala binlerce cansız beden olduğu belirtiliyor. Katil İsrail insanlık suçunu, sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alarak sürdürüyor.

Bakan Fidan, yaşanan bu trajediye ilişkin bölgedeki son durumu anlatacak.

Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katıldı.