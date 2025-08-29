Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay Zirvesi'ne katılacak

Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, bu yıl 31 Ağustos-1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde yapılacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, bugüne dek düzenlenen en geniş katılımlı toplantı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e ziyarette bulunacaktır." ifadelerine yer verdi.