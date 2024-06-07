Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vefatının 2'nci yılında şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ebedî âleme irtihalinin 2’nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin."
Ebedî âleme irtihalinin 2’nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. pic.twitter.com/dJFyYGVeVa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2024