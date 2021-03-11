Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 1 yılda alınan tedbir ve hizmetleri sıraladı.

Bilim Kurulu'nun kurulması, Koronavirüs sağlık rehberi, yerli tanı kitleri, filyasyon ve izalosyan takip sistemi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve aşılama sürecinin anlatıldığı grafikte açılan şehir hastaneleri de şöye sıralandı: İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi.

Salgınla mücadele sürecinde 25 yeni hastane ve 11 ek hastane binasının hizmete alındığını, hizmet sunulan sağlık tesisi sayısının yüzde 55 arttılıdığına dikkat çekildi. Kamu hastanelerinin yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 51 artırıldığı anlatıldı.

Grafikte yerli solunum cihazı ile ilgili çalışmalar da yer aldı. Grafikte şu bilgiler paylaşıldı:

"Çok kısa süre içinde yerli solunum cihazının seri üretine geçildi. Yurt içinde kullanımının yanı sıra 20 ülkeye de ihracı gerçekleşti. Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldı. Hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşa 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldı.

Hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldı.