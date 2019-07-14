Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatıyla ilgili konuştu. "S-400’leri milli güvenliğimiz için alıyoruz, savaşa hazırlanmıyoruz" diyen Erdoğan, teslimat sürecinin 2020 yılı Nisan ayında tamamlanacağını söyledi. Kontrolün tamamen Türkiye'de olacağını anlattı.

Erdoğan, ABD'den gelen olası yaptırım tehditlerine de tepki gösterdi.

“S-400'lerle savaşa hazırlanmıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslimatı başlayan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Savunma sanayimizi geliştirmeye yönelik diğer tüm atılımlarımızın da amacı budur. Bu keyfi değildir bir zorunluluktur. İnşallah yıl sonuna kadar belli bir ölümü ve 2020'nin Nisan ayına kadar tamamıyla bu işi bitirmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

"Kontrol Türk Silahlı Kuvvetlerinde olacak"

S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin kontrolünün tamamen Türkiye'de olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada silahlı kuvvetlerimiz tamamen bu kontrolü elinde tutacaktır. Ben inanıyorum ki, tarihimizin şu anda en önemli anlaşması S-400 anlaşmasıdır. Çünkü bu bir pazar olma mantığı değildir, bu aynı zamanda bir ortak olma ve üretime beraber geçme sürecidir." ifadelerini kullandı.

"F-35'ler için 1,4 milyar dolar ödedik"

"S-400 farklı bir şey F-35 farklı bir şey. Biz şu ana kadar F-35 ile ilgili olarak 1,4 milyar dolar ödemek yaptık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu konularda dürüst tüccarız. Türkiye eğer F-35'ten çıkarsa, uçak başı 7-8 milyon arası fiyatlar artacaktır. Öyle kolay değil bu kararı vermek. Bizim verdiğimiz ödemeyi de bize ödeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi'nin savunma konusunda yaptırımlar içeren CAATSA Yasası da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 anlaşmasının, CAATSA uygulamasından daha önce imzalandığını hatırlattı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabileceğini söyledi. Gerginlikte orta yolu bulması gerekenin de Trump olduğunu vurguladı.

"Bu sürecin sonunda Kandil diye bir tehdit kalmayacak"

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe ve Pençe-2 Harekatları şu anda başarıyla devam ediyor. Bu sürecin sonunda artık Kandil dile bir tehdit kaynağı kalmayacağına da inanıyorum. Kandil'e alternatif Sincar'ı inşa etmeye çalıştılar. Temennimiz o dur ki başaramayacaklar. Böylece Fırat'ın doğusunda kökleştirmeye çalıştıkları terör koridorunun ucunu da kapatmış olacağız." dedi.

"Yunanistan’dan olumlu sinyaller alıyoruz"

Cumhurbaşkanı'na uluslararası kamuoyunun FETÖ'ye bakışı da soruldu. Erdoğan, atılan adımlarla örgütün birçok ülkede büyük güç kaybettiğini söyledi. Yunanistan'a özel bir bölüm ayırdı. "Mesela şimdi Yunanistan’dan da olumlu sinyaller alıyoruz. Temennim odur ki, Yunanistan'da bu iş bir manada patlak verirse, çözülme çok daha olumlu şekilde başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber