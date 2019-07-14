MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Kadı Dağı mevkisinde partililer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti. Belediye binası girişinde Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılanan Bahçeli, makamda Vidinlioğlu ile görüştü.

Vidinlioğlu ve MHP İl Başkanı Yüksel Aydın tarafından Bahçeli'ye Kastamonuspor forması ve el oyması ahşap Osmanlı tuğrası hediye edildi.

Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.

"FETÖ'cülerin kollanması diye bir şey söz konusu edilemez"

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından vatandaşlara hitap etti.

FETÖ’yle mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez." dedi.

"Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatı vardır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin gelecek umudu olduğunu dile getiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK’ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı'nın bir yandan ABD tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yandan parlamenter sisteme vurgu yapması tuzaktır, kumpastır. Eski sistem darbelere kucak açmadı mı? Eski sistem ekonomik krizlere, kutuplaşmalara, derin çatışmalara darbelere kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur yüzü gördük? Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya tevessül edenler, gerilim dilinden, kavga üslubundan, cepheleşme siyasetinden nemalanan ve yararlanan art niyetli oluşumlardır. Yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir."

"Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade, devlet ve toplum hayatında kökleşmesi amacıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacaktır. MHP olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak Türkiye'nin elini zayıflatacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin güçlenmesi konusunda atılacak her adıma destek vereceğiz.https://t.co/V1PFXI3iLS pic.twitter.com/nOCzmpcXtH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Temmuz 2019

Kaynak: TRT Haber