Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum"

Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin de şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayrı resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

"Yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir"

Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu, büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. Tabii bu seçimlerde gerek belediye meclisinde Büyükşehirin kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı.

Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamıyla AK Parti almıştı. Başkanvekilliklerinde arkadaşlarımız görevlere gelmişti. Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın seçimi kazanmasını istedik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum.

"Önümüzde kesintisiz icraat dönemi bulunuyor"

Derin bir aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeyi en büyük paye görerek son nefesimize kadar inşallah bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık bir kesintisiz icraat dönemi bulunuyor. Bundan sonra tüm mesaimizi ve gücümüzü önümüzdeki gündeme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Siyaset anlayışımızda milleti suçlamak asla ve asla yoktur"

Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine, gerek 31 Mart’ta gerek 23 Haziran’da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerede eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek bunları gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Ama dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlamalara göre değil, biz tanımlamamızı kendi içimizde hep birlikte yapma kudretine sahibiz.

Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan hem Cumhur İttifakı’na hem partimize hem de şahsıma gönül veren tüm kardeşlerimizin müsterih olmasını istiyorum.

"S-400'leri önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz"

Biz milletimizle birlikte kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Mesela şu anda Çarşamba günü G20 Toplantısı ve resmi ziyaret için bir haftalık bir Japonya ve Çin seyahatimiz var. Japonya ziyaretini müteakip de Çin’e bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. G20’de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve küresel kurumların temsilcileriyle ikili ilişkilerimizi, dünyanın ekonomik ve siyasi gündemini konuşacağız. Türkiye ekonomisinin dünya ile uyumlu şekilde katkı sağlamak için görüşmeler yapacağız. Bakanlarımızla birlikte orada bu gelişmeleri yoğun bir şekilde ele alacağız.

Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.https://t.co/xbvmkwsvTK pic.twitter.com/o5GgtUqFMm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2019

"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur"

Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye, kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız.https://t.co/xbvmkwsvTK pic.twitter.com/d0p27eFoDd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2019

Terörist başının yaptığı açıklamalar

İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir. DEAŞ terör örgütünü yeniden diriltmeye ve üzerimize salmaya yönelik oyunları birer birer bozduk ve bozuyoruz.

"Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını yok sayan girişimlere izin vermeyeceğiz"

Doğu Akdeniz’de bulunan ve bulunacak her türlü doğal kaynağın adil bir şekilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağlayana kadar bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak olan her türlü doğal kaynağın adil bir şekilde paylaşılmasına rıza gösterilmesine kadar bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz.https://t.co/xbvmkwsvTK pic.twitter.com/QHRKbrjxyp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2019

Bakınız bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz. Tabii geçmişte bizim böyle sondaj veya arama-tarama gemilerimiz yoktu. Ancak kiralama sistemleriyle dünyada bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin. Şimdi hamdolsun hem arama hem de sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu tür gemiye sahip olduk. Şimdi bu gemilerimizle birlikte biz Doğu Akdeniz’de bu çalışmalarımızı sürdürmeye başladık, sürdürme süreci artarak devam ediyor. Tabii bütün bunlarla beraber bunların korumasını, güvenliğini de aynı şekilde silahlı kuvvetlerimizin ilgili birimleriyle birlikte yürütüyoruz.

"Yunanistan Başbakanı ne söylerse söylesin, bizim orada bir defa hakkımız var"

Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin, bizim orada bir defa haklarımız var, aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz bu faaliyetlerini sürdürecek, bunun yanında da silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri aldı, alıyor ve alacaktır.

Burayla ilgili Türkiye, Yunanistan, İngiltere konuşur; garantördür ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok.

[Doğu Akdeniz'deki gerilim] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burayla ilgili Türkiye, Yunanistan, İngiltere konuşur; garantördür ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok.https://t.co/xbvmkwsvTK pic.twitter.com/SV6c5S0cKW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2019

Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi.

"Tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz.

"Siparişle kabine revizyonu olmaz"

(Kabine revizyonu) Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa yapılır, siparişle kabine revizyonu olmaz.

Kaynak: TRT Haber