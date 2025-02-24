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Gündem
TRT Haber 24.02.2025 03:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı'nı kabul edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.

Kabine toplantısı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak. 

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