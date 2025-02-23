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Gündem
TRT Haber 23.02.2025 20:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Filistinlilerin, Mısır, Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak, yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldı.

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