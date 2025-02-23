Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevdası, aşkı, coşkusu ve samimiyetiyle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum..."
Sevdası, aşkı, coşkusu ve samimiyetiyle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum... ???????? pic.twitter.com/e08RWEvCu3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 23, 2025