Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevdası, aşkı, coşkusu ve samimiyetiyle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum..."

