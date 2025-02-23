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Gündem
TRT Haber 23.02.2025 19:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdası, aşkı, coşkusu ve samimiyetiyle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevdası, aşkı, coşkusu ve samimiyetiyle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren tüm dava ve yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum..."
 

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