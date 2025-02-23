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Gündem
AA 23.02.2025 18:34

Bakan Şimşek: Büyüme hedefimize ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Bakan Şimşek: Büyüme hedefimize ulaşacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler
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