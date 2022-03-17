Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna’ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Görüşmeye dair tüm detaylar @trthaber’de.https://t.co/WmkEhq93Gp pic.twitter.com/oZxieokf66 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2022

Türkiye'nin barış diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alınmıştı.