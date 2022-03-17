Meteoroloji uyardı, İstanbul'a kar yeniden geliyor. Cuma başlayacak, cumartesi etkisini artıracak olan yağışın pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kar yağışından hava trafiği de olumsuz etkilendi. Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından beklenen yağışla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, THY'nin 18-19 Mart'ta yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı uçuşları iptal edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."