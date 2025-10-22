Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki kongre yeni iş birliklerine vesile olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının başında programa katılan yerli ve yabancı tüm misafirleri, akademisyenleri ve iş dünyası temsilcilerini selamlayarak, "Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'nin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Rize Valiliği, Belediyesi, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne teşekkürlerini sunan Erdoğan, "Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'mizde uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini son derece anlamlı buluyorum." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların yer aldığı organizasyonun ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Erdoğan, kongre ve zirveye katkılarından dolayı tüm katılımcılara şükranlarını iletti.

Erdoğan, 22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin tebliğ sunacağı kongrenin, gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacağına inandığını vurguladı.

Zirvenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Zirvemizde, İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz Organize Sanayi Bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni iş birliklerinin kurulmasına vesile olacaktır. Her iki programın gerek Rize'miz gerekse bölgemiz için ekonomik, ticari, sınai ve akademik faaliyetler bağlamında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyor, programın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmesini diliyorum.