Gündem
TRT Haber 21.10.2025 23:02

Bakan Kurum’dan İndere paylaşımı: Hikayemiz yeniden başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da depremin ardından İndere'deki yeni yaşam alanlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İndere'nin son halinin görüntülerine yer vererek, "Hikayemiz yeniden başlıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'de TOKİ koordinesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekare alan üzerinde yeni yaşam alanları oluşturuldu.

Bölgede 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı ve 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa edildi, bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

100 bin kişiye barınma sağlayacak

Adıyaman'da örnek bir uydu kent olarak hayata geçirilen İndere yaklaşık 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak, kentte bugüne kadar 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi.

Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.

Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum
